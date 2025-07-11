Рубио заявил о конструктивных переговорах с Китаем
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о «конструктивных и прагматичных» переговорах с главой МИД Китая Ван И. Информацию о встрече опубликовали на сайте Госдепа США.
Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters
В заявлении говорится, что господин Рубио подчеркнул важность переговоров между двумя странами по региональным и глобальным вопросам. Для этого США и Китай рассмотрят возможные области сотрудничества и «урегулируют разногласия».
Сегодня госсекретарь завершил свой первый визит в Азию. Главной целью поездки было представить США как надежного партнера вопреки тарифам, которыми президент Дональд Трамп пригрозил обложить с 1 августа многие азиатские страны, включая союзные.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «На пути госсекретаря США встали тарифы».