На пути госсекретаря США встали тарифы

Завершившийся 11 июля первый визит в Азию госсекретаря США Марко Рубио должен был показать, что внимание Вашингтона к странам региона не ослабевает и Штаты остаются куда более надежным партнером, чем Китай. Но убедить в этом государства, входящие в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), на мероприятиях этого объединения 10–11 июля в Малайзии американскому дипломату не особо удалось. Помешал, в частности, вопрос с тарифами, которыми президент Дональд Трамп пригрозил обложить с 1 августа многие азиатские страны, включая союзные. К тому же и присутствовавший в Малайзии глава МИД КНР Ван И не сидел сложа руки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном

Фото: Mandel Ngan / Reuters, Mandel Ngan / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном

Фото: Mandel Ngan / Reuters, Mandel Ngan / Pool / Reuters

Согласно сообщению Госдепартамента США, в своей первой поездке в Азию Марко Рубио планировал сосредоточиться «на подтверждении приверженности Соединенных Штатов делу создания свободного, открытого и безопасного Индо-Тихоокеанского региона». 10 июля, уже будучи в Малайзии, где прошли встречи глав МИДов стран—участниц АСЕАН и Восточноазиатского саммита, сам дипломат сформулировал свою цель так: продемонстрировать, что США «не намерены покидать» регион, несмотря на очевидное переключение внимания на конфликты на Ближнем Востоке и Украине. «История следующих 50 лет будет во многом написана здесь, в этом регионе… Когда я слышу, что, возможно, Соединенные Штаты или весь мир могут быть отвлечены событиями в других частях планеты… Я бы сказал, что отвлечение невозможно»,— заверил Рубио министров иностранных дел стран АСЕАН, назвав Индо-Тихоокеанский регион «фокусом внешней политики США».

Впрочем, в фокусе США страны АСЕАН и так уже оказались, но по совсем неблагоприятному поводу: регион, крайне зависимый от экспорта, попал в число наиболее пострадавших от торговой войны Трампа. На текущей неделе восемь из десяти стран—членов этого объединения, а также союзные Штатам Япония и Южная Корея получили из Белого дома письма с предупреждением о грядущих пошлинах на экспорт в Штаты в размере от 20% до 40%, если к 1 августа им не удастся согласовать торговую сделку с Вашингтоном.

Эта угроза серьезно омрачила миссию Рубио, которому пришлось успокаивать собеседников.

«Я бы сказал, что в конечном итоге во многих странах Юго-Восточной Азии будут действовать ставки пошлин, которые фактически ниже, чем в других частях мира»,— выразил господин Рубио ничем не подкрепленную уверенность.

И добавил в беседе с журналистами: хотя ему и пришлось выслушать жалобы своих коллег из Юго-Восточной Азии (ЮВА) на пошлины, многие из них предпочли сосредоточиться на вопросах безопасности, опасениях по поводу доминирования Китая и стремлении к сотрудничеству с США.

Это было тут же косвенно оспорено премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, с которым Марко Рубио встретился на полях встречи АСЕАН. Малайзийский политик прямо заявил, что тарифы были первым предметом обсуждения. «Он (госсекретарь.— “Ъ”) знает, что Малайзия является для них крупной торговой страной в этом регионе, и он пообещал рассмотреть и передать наши мнения (Трампу.— “Ъ”)»,— отметил Анвар Ибрагим.

Марко Рубио оказался в «незавидной ситуации, пытаясь убедить партнеров из ЮВА в том, что США по-прежнему привержены региону и свободным и открытым торговым отношениям, хотя все факты указывают на обратное», заявил газете The Guardian эксперт Института Юсофа Исхака (ISEAS) в Сингапуре Стивен Олсон. «Министры АСЕАН окажут ему вежливый и уважительный прием, но вряд ли его слова их убедят»,— добавил он.

Это подтвердило и заявление, принятое 11 июля по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран АСЕАН. «Мы выразили обеспокоенность усиливающейся напряженностью в мировой торговле и растущей неопределенностью в международной экономике, в особенности односторонними тарифами, которые являются контрпродуктивными и могут усилить фрагментацию международной экономики, а также являются вызовом экономической стабильности и росту АСЕАН»,— отметили министры, обойдясь, однако, без упоминания США.

Примечательным знаком того, что в Азии не намерены подставлять вторую щеку, когда их бьют, стало и заявление премьера Японии Сигэру Исибы 10 июля. Выступая по телевидению, он признал, что Токио необходимо избавиться от зависимости от США в ключевых областях. «Если они считают, что Япония должна следовать тому, что говорит Америка, поскольку мы сильно от нее зависим, то нам нужно работать над тем, чтобы стать более самодостаточными в сферах безопасности, энергетики и продовольствия»,— отметил премьер.

Сомнения в приверженности Вашингтона интересам региона вкупе с непредсказуемой экономической политикой Трампа во многом сыграли на руку Китаю — главному геополитическому сопернику Штатов.

По итогам многочисленных встреч в Куала-Лумпуре стало очевидно, что в попытках представить свою страну более надежным партнером для стран АСЕАН глава МИД КНР Ван И, также присутствовавший в Куала-Лумпуре в эти дни, переиграл американского госсекретаря. Китайский нарратив о том, что «США злоупотребляют тарифами, разрушают систему свободной торговли и нарушают стабильность глобальной цепочки поставок», встретил куда больше поддержки на площадке АСЕАН, чем увещевания Марко Рубио о том, что Пекин — ненадежный партнер, потому что «китайцы явно поддерживают усилия России» по украинскому вопросу.

Наталия Портякова