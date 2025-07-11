Футболист «Атлетика» нарушил антидопинговые правила после лечения от рака

Защитник испанского футбольного клуба «Атлетик» Йерай Альварес сообщил в социальной сети X, что его временно отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил. По его словам, вещество, обнаруженное в пробе, содержится в препарате, который он принимает для предотвращения выпадения волос. В 2016 году футболисту диагностировали рак яичек, после курса химотерапии у него началась алопеция.

Сообщается, что положительный допинг-тест был сдан после первого матча полуфинала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед». Альварес заявил, что «новость стала для него тяжелым ударом». По его словам, он никогда не принимал запрещенных веществ. «Атлетик» также выступил с заявлением, в котором выразил поддержку Альваресу.

30-летний Альварес представляет «Атлетик» с 2016 года. В составе команды он стал обладателем Кубка (2024) и Суперкубка (2021) Испании. В 2016 году ему диагностировали рак яичек. Через несколько месяцев игрок вернулся на поле, однако вскоре были обнаружены дальнейшие злокачественные образования, в результате чего ему пришлось пройти химиотерапию. Одноклубники Альвареса побрились налысо в знак солидарности.

Таисия Орлова