Около 26% жителей Краснодарского края используют нейросети для работы

26% жителей Краснодарского края регулярно применяет нейросети в профессиональной деятельности. Опрос провели среди 6 тыс. человек, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито Работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, наиболее активными пользователями стали топ-менеджеры (19%), старшие специалисты (13%) и неквалифицированные рабочие (10%). Возрастной анализ показал, что молодые сотрудники чаще обращаются к умным алгоритмам: 17% респондентов в возрасте 18–24 лет и 12% в группе 25–34 лет используют их ежедневно.

Основные задачи, решаемые с помощью искусственного интеллекта, включают создание визуального контента (31%), генерацию текстовых материалов и идей (29%), а также анализ и обработку данных (24%). Кроме того, 22% опрошенных применяют технологии для обучения и развития, 17% — для планирования и организации задач, 14% — для автоматизации рутинных операций и коммуникации с клиентами.

Главными преимуществами использования нейросетей респонденты из Краснодарского края назвали сокращение объема рутинной работы (42%) и повышение производительности труда (40%). Также искусственный интеллект способствует обучению и саморазвитию (34%), упрощает анализ данных и принятие решений (32%), освобождает ресурсы для творческих и стратегических задач (23%).

Половина работающих жителей Краснодарского края, взаимодействующих с искусственным интеллектом, признают базовый уровень владения технологиями и чаще всего пользуются готовыми шаблонами. Уверенно владеют этими инструментами около трети (27%) опрошенных, а настраивают их под свои потребности только 9%.

Примерно 59% пользователей доверяют ответам нейросетей, но предпочитают их перепроверять. Осторожно относятся к полученным данным старшие специалисты (61%) и респонденты в возрасте 55–64 лет (63%). Полностью полагаются на результаты ИИ без дополнительной проверки только 14% опрошенных, тогда как 21% воспринимают его как вспомогательный инструмент и проверяют данные вручную.

Алина Зорина