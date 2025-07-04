В Нальчике неизвестные напали на сотрудника ДПС
В столице Кабардино-Балкарии 4 июля в 18:00 совершено нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Казбек Коков.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— подчеркнул господин Коков.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Глава Кабардино-Балкарии попросил всех сохранять спокойствие, пояснив, что ситуация находится под контролем.