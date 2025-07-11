Каждый восьмой иностранец прибывает в Москву с деловыми целями

Каждый пятый гость, прибывающий в Москву из российских регионов, приезжает в столицу с деловыми целями. По этой же причине Москву посещает каждый восьмой иностранец. Об этом 11 июля заявила руководитель направления по развитию делового туризма комитета по туризму Москвы (Мостуризм) Анастасия Попова во время проходящей в российской столице при поддержке мэрии 6-й конференции OTOAI (Индийская ассоциация операторов выездного туризма). В целом по итогам 2024 года в Москве побывало более 5 млн бизнес-туристов. К 2030 году этот показатель, согласно программе развития туризма Москвы, может быть увеличен до 8 млн человек в год, в том числе за счет привлечения бизнес-гостей из стран БРИКС, отметила госпожа Попова.

Деловой туризм стал для экономики российской столицы одним из ключевых сегментов, хотя ранее был нишевым направлением. «Такие туристы тратят больше, чем обычные путешественники, выбирая отели более высокого уровня. Кроме того, около 40% бизнес-гостей возвращаются в Москву уже для отдыха с семьей»,— сообщила Анастасия Попова.

В целом по России объем рынка делового туризма в 2025 году может вырасти на 15% год к году, до 1,21 трлн руб., прогнозировали ранее в Союзе агентств делового туризма. Среди факторов, способствующих росту рынка делового туризма, руководитель сервиса «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков называет развитие bleisure-поездок, в ходе которых путешественники совмещают деловые и развлекательные цели.

По словам Анастасии Поповой, Мостуризм поддерживает этот тренд и для деловых туристов, совмещающих рабочие процессы и отдых в Москве, в городе есть 150 знаковых локаций. Речь идет, например, о городских усадьбах, Московском планетарии, Третьяковской галерее.