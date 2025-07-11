Отвечавшему за утилизацию бронетехники в Минобороны запросили 10 лет за взятку

В Московском гарнизонном военном суде прошли прения по уголовному делу отвечавшего за утилизацию бронетехники в Минобороны полковника Ильи Тимофеева. Ему инкриминируют получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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Как сообщает корреспондент «Ъ», прокурор просил приговорить господина Тимофеева к 10 годам в колонии строго режима и штрафу в размере 5,9 млн руб. Защита настаивает невиновности фигуранта и считает, что он стал жертвой оговора со стороны предполагаемых взяткодателей и посредника, которые смогли избежать уголовной ответственности.

По версии обвинения, в 2021 году офицер получил 2,96 млн руб. от представителей научно-производственного объединения «Самаравзрывтехнология» (СВТ), которое занималось демилитаризацией списанной бронетехники, за помощь в подписании документов при исполнении госконтрактов. Свою вину фигурант отрицает.

Подробнее об уголовное деле — в материале «Ъ».

Ефим Брянцев