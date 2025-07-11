В первом полугодии в России удвоилось число длительных задержек рейсов

За первое полугодие количество задержек рейсов российских авиакомпаний выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Число сравнялось с показателями всего 2023 года. Об этом сообщили «Ъ» в «АльфаСтраховании».

Количество задержек от четырех часов за первое полугодие увеличилось в 2,5 раза. В мае этого года на час и более задерживался каждый десятый рейс. За 5–7 июля авиакомпании из-за атак беспилотников отменили 485 и задержали 1,9 тыс. рейсов.

Опрошенные «Ъ» эксперты в отрасли назвали динамику настораживающей. Аналитики не ожидают улучшения статистики во втором полугодии. В «Аэрофлоте», S7 и RedWings назвали главной причиной отмены и задержек рейсов погодные условия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опять не выпускают самолет».