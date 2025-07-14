«Главная характеристика ситуации сейчас — очень высокий уровень неопределенности»

Сложный экономический ландшафт, кризисные явления, резкие скачки цен — и тем не менее управлять инвестициями нужно и можно. Стоит ли сегодня увеличивать долю рисковых активов, почему растет спрос на золото и альтернативные инструменты и какие факторы сегодня наиболее важны для формирования портфеля, рассказал управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк во время интервью

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк во время интервью

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Sber Private Banking обслуживает самых состоятельных клиентов, имеющих активы от 100 млн руб. Как меняются их инвестиционные запросы в связи с тем, что происходит на рынке в последнее время?

— В целом инвесторы предпочитают придерживаться консервативных стратегий, потому что опасаются реализации целого ряда рисков. А риски накапливаются — это и геополитика, и ситуация на нефтяном рынке, и глобальная экономика. Новости не внушают оптимизма. Администрация Трампа ведет торговые войны, и США лишились высшего рейтинга ААА от Moody’s, растет геополитическая напряженность, и это негативно отражается на настроениях и доверии инвесторов во всем мире. Мы видим рост неопределенности на финансовых и сырьевых рынках и фиксируем интерес к золоту, которое по сравнению с растущими, но волатильными по своей природе криптовалютами считается более консервативным активом.

При всей сложности ситуации это достаточно интересное время для инвестиций. На российском рынке высокая ключевая ставка, с одной стороны, создает негативный окрас, но с другой — формирует запрос на то, чтобы воспользоваться теми возможностями, которые на таком фоне дают разные активы. Сейчас на консервативных инструментах можно получить солидную доходность. У крупных инвесторов остаются популярны продукты денежного рынка, облигации и драгоценные металлы.

— В связи с такой неопределенностью растет ли у состоятельных клиентов запрос на инвестиционное консультирование, стали ли они больше обращаться за профессиональной поддержкой, прежде чем принимать какие-то решения?

— Даже в спокойные времена наши клиенты привыкли опираться на профессиональное мнение финансовых советников, а в условиях высокой неопределенности ценность нашей экспертизы возрастает. Инвесторам важно выбрать правильную стратегию, сформировать диверсифицированный портфель, своевременно воспользоваться возможностями рынка и точно определить оптимальный момент для сделок.

При этом сами по себе инструменты, которые исходя из консенсуса кажутся интересными, ни в коем случае не могут быть применимы к любому портфелю. Состоятельным клиентам нужна персонализация. Кому-то важно, чтобы портфель сохранял покупательную способность, кому-то — повышение доходности, но помимо общей цели всегда есть ограничения и дополнительные задачи, которые человек перед собой ставит.

Сейчас, например, многие следят за началом цикла снижения ставок в России и хотят заработать на развороте финансовых рынков. Задача наших консультантов в том, чтобы помочь клиенту подобрать правильное решение, соответствующее его инвестиционному профилю.

— После введения санкций в 2022 году, когда западные рынки перестали быть доступными для российских инвесторов, активно обсуждалась тема замещения инфраструктуры. Насколько за два года удалось продвинуться в этом направлении?

— Это процесс, и он развивается. Многое было сделано, и общее количество инструментов на долговом рынке и рынке акций значительно увеличилось. Выросла популярность золота как инвестиционного инструмента, появились замещающие облигации как альтернатива валютным инструментам, различные активы с плавающей ставкой. Много компаний провели IPO, а значит, выросло количество торгуемых бумаг. Плюс за это время появился новый класс активов — цифровые финансовые активы.

Создаются новые структурные продукты — например, совсем недавно Сбер выпустил на внебиржевом рынке структурную облигацию, доходность которой зависит от динамики биткойна. Она доступна квалифицированным инвесторам, которые могут получить доход как от будущей динамики долларовой стоимости биткойна, так и от возможного укрепления курса доллара к рублю. При этом не требуется криптокошелек, все происходит в рамках регулируемого российского рынка.

Да, по-прежнему существует определенный дефицит в первую очередь валютных инструментов, а у владельцев больших капиталов, конечно, есть запрос на валютную диверсификацию, несмотря на то что курс рубля укрепился. Для этих целей используются золото, замещающие и юаневые облигации. К достаточно большому рынку замещающих облигаций сейчас добавляются структурные продукты с кредитным риском, так называемые CLN (Credit-linked note — кредитная нота). Также крупным и состоятельным клиентам в Сбере доступны депозиты в рупиях. Это новая для российского рынка валюта, но Индия, как крупная экономика, вполне может быть представлена в портфеле как часть стратегии диверсификации.

В будущем совершенно не исключено, что какие-то иностранные инструменты, в частности дружественных стран, станут доступны крупным клиентам. Однако участникам рынка еще предстоит большая работа, чтобы полностью заместить дефицит.

— В 2023–2024 годах Sber Private Banking запускал собственные индексы, в частности на компании малой и средней капитализации и на ключевую ставку. Насколько успешны оказались эти продукты?

— Эти продукты достаточно успешны, дан старт целому направлению, и я думаю, что этот тренд будет продолжаться. Так как количество инвесторов на рынке растет, им нужны простые решения, которые позволяют в один клик реализовывать задачи. Раньше для того, чтобы сформировать портфель, нужно было покупать, скажем, 50 акций и еще столько же облигаций, сейчас достаточно купить два фонда, а покупка отдельных бумаг остается для реализации тематических идей либо активных торговых стратегий. И в этом плане, конечно, индексные продукты — очень удобный и полезный инструмент. Они позволяют персонализировать портфель: можно сделать практически любую собственную стратегию в виде индекса. Следующий этап — это управляемые индексы. Мы тоже у себя это делаем.

— Вы сказали, что сегодня в условиях высокой неопределенности инвесторы Private Banking применяют консервативный подход, но, кажется, с понижением ключевой ставки нас ждет смена тренда. На какие инструменты сейчас обратить внимание?

— Даже по оптимистичным прогнозам, ставка будет оставаться высокой довольно значительное время. Первое и самое главное — снижается инфляция, но не инфляционные ожидания, а задача ЦБ — зафиксировать долгосрочные инфляционные ожидания. Это может произойти только за счет длительного удержания высокой ставки. Да, может быть, можно ее постепенно начать снижать, но это не значит, что она быстро опустится. Второе — ситуация на рынке труда по-прежнему тяжелая. Третье — фискальный стимул все еще сохраняется. Мы видим, что бюджет запланирован с дефицитом. И вероятность того, что этот дефицит расширится, все еще есть, потому что цены на нефть ниже, чем изначально было заложено в бюджете.

Исходя из всего этого базовый сценарий таков: снижение ставки будет происходить постепенно, медленно, а это означает, что нет смысла делать резкий разворот. Поэтому сейчас в портфеле клиенты делают то, что разумно: немного удлиняют, переходят от коротких депозитов к более длинным инструментам, но пока значительно не увеличивают дюрацию. Длинные инструменты будут расти в цене тогда, когда будет снижаться инфляционное ожидание.

А если говорить о таком классе активов, как денежный рынок, куда мы включаем депозиты и другие сберегательные продукты, то интерес к нему сохранится и после смены тренда.

— Что еще сейчас нужно делать инвесторам кроме постепенного удлинения срока?

— По-прежнему сохранять в портфеле инструменты с плавающей ставкой. Потому что инфляция замедляется, но при определенных сценариях (которые сегодня нельзя исключать) снова разгонится. На это могут повлиять эскалация военных конфликтов, рецессия из-за торговых войн, снижение цены на нефть вследствие замедления экономик Китая и Соединенных Штатов и решения некоторых стран, в первую очередь Саудовской Аравии, наращивать нефтедобычу, чтобы удержать долю рынка. На таком фоне значительно сокращать консервативную часть инвестиционного портфеля не стоит.

— Что касается рисковой части портфеля — покупать только «голубые фишки»?

— Как мы проговорили, сегодня есть определенные риски снижения цен на нефть. Нефтегазовый сектор, как некая основа российского рынка, никуда не денется, и среди нефтегазовых компаний есть перспективные, имеющие уникальное рыночное положение или какие-то иные преимущества.

В долгосрочном портфеле смотрим на отрасли, которые имеют потенциал роста, и на компании, обладающие устойчивыми уникальными конкурентными преимуществами в своей либо в каких-то смежных отраслях. Важно на длинном горизонте, чем компания занимается, может ли увеличивать долю рынка, как-то монетизировать свое положение, устойчиво генерировать денежный поток в будущем.

Ну и золото, конечно. Мы по-прежнему достаточно позитивно смотрим на золото, несмотря на то что оно сильно выросло в цене. Золото — это долгосрочная защита от глобальной инфляции, защита от геополитики, особенно на фоне разговоров о снижении интереса глобальных инвесторов к вложениям в американские бумаги. Это видно по действиям рейтинговых агентств и росту доходности длинных облигаций: аукционы проходят плохо, то есть инвесторы не покупают американский долг. Золото выступает замещающим инструментом для всех инвесторов, в том числе для центральных банков. Здесь лучше играть в тренде, потому что в любом случае изменение глобального торгового ландшафта, в том числе изменение роли доллара и Америки, будет происходить.

Американский долг надо оценивать не в объеме, а смотреть соотношение долга и ВВП, а оно растет, как и фискальный дефицит. Действия Дональда Трампа не создают какой-то уверенности, для рынка это скорее фактор непредсказуемости: то тарифы растут, то отсрочка, потом — не вполне прозрачные переговоры, изменение налогового режима. Сейчас мы не можем объективно оценить эту политику. Но тем не менее в целом тренд ближайшего будущего просматривается, и в этой ситуации вполне можно найти инструменты для решения самых разных инвестиционных задач.