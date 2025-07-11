В Дагестане 23 ребенка выписали после лечения кишечной инфекции

В Магарамкенте 23 пациента выписано после лечения кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас, по данным ведомства, в стационаре с симптомами гастроэнтерита лечится 97 человек, из которых 91 — ребенок. Всего за последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции зарегистрировано 372 человека (357 детей).

«Помимо лечения больных, медицинские работники района ходят по домам и выявляют пациентов с симптомами болезни. Такими подворовыми обходами охвачено уже более 10 тыс. сельчан. В группе риска по показаниям проводится вакцинация от гепатита А и профилактическое фагирование», — сообщают в минздраве республики.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», директора муниципального предприятия Магарамкентского района. Его заподозрили в сокрытии налогов на 156 млн руб. и задержали после массового отравления жителей района водопроводной водой. В администрации предприятия прошли обыски.

Константин Соловьев