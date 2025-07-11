В Сочи выделили 5 млн рублей в реставрацию военного мемориала

В селе Пластунка Хостинского района Сочи специалисты приступили к реконструкции обелиска, установленного в 1977 году в память о горожанах, погибших в разные исторические периоды. Обновление памятника приурочено ко Дню воинской славы и реализуется за счет муниципального бюджета — на эти цели направлено около 5 млн руб. по поручению главы города Андрея Прошунина и по инициативе депутатов городского собрания, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Монумент объединяет память о сочинцах, участвовавших в вооруженном восстании 1905–1907 годов, красных партизанах периода Гражданской войны, а также бойцах, павших в годы Великой Отечественной войны. Работы на объекте проинспектировала группа из представителей администрации района и депутатского корпуса, включая главу Хостинского района Ивана Савина, заместителя председателя городского собрания Сочи Темура Эйнатова и председателя территориальной группы Степана Кагосяна.

Как сообщил господин Савин, в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы, объявленного президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, при участии местных жителей и депутатов планируется завершить не только благоустройство обелиска, но и создать на его территории музей военной истории. В экспозицию войдут фотографии и личные вещи, предоставленные жителями района.

Всего в Сочи к юбилейной дате отреставрировано порядка 130 памятных объектов, из которых 32 расположены в Хостинском районе. Депутаты территориальной группы принимали участие в восстановлении мемориалов в семи сельских округах, включая Барановку, Богушевку и Раздольное, в ряде случаев финансируя работы из собственных средств.

Мария Удовик