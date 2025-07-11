«Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

Футбольный клуб заменит московское «Торпедо» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Решение было принято на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В завершившемся сезоне Первой лиги «Торпедо» заняло второе место и напрямую вышло в высший дивизион. 10 июля клуб был исключен из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей. Также команду оштрафовали на 5 млн рублей. По решению бюро исполкома РФС, следующей сезон «Торпедо» проведет в Первой лиге.

Ранее владелец клуба Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Стародумов были задержаны и заключены под стражу. В их отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 184 УК РФ об «оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенного организованной группой». Соболев и Стародумов отстранены от футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно.

«Оренбург» в минувшем сезоне РПЛ занял предпоследнее 15-е место. Чемпионат России стартует 18 июля.

Подробнее об исключении «Торпедо» из РПЛ — в материале «Ъ».

Таисия Орлова