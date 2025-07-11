В Свердловской области реконструируют четыре моста

Четыре моста, обеспечивающие транспортную доступность небольших населенных пунктов, планируют реконструировать в Свердловской области, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Мост через реку Тегень на 38 км трассы Туринская Слобода — Решетникова — Сагай готов на более чем 60%, при этом старый был демонтирован. Далее на мосту в Слободо-Туринском муниципалитете начнется укладка проезжей части, установка барьеров, перил и тротуаров. Сооружение сможет выдерживать нагрузку до 14 тонн.

К забивке свай для нового моста через реку Поломка приступили на 20 км дороги Таборы — Добрино в Таборинском районе. Новый мост также начали строить через реку Ржавец на 29 км той же трассы.

Еще один реконструируемый мост, через реку Татарку, находится на 7 км подъезда к селу Городище от автодороги Байкалово — Туринская Слобода — Туринск. Из-за паводка работы откладывались до конца июня, поэтому сейчас их ведут в ускоренном режиме. Ввести в эксплуатацию мост планируют до конца года.

Напомним, в течение 2025 года на территории Свердловской области планируется привести в порядок 442 км региональных и муниципальных дорог. Работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идут на 86 участках протяженностью 172,4 км, в том числе на 28 мостах и путепроводах.

Ирина Пичурина