Воронежская область вошла в топ-10 по строительству с федеральным финансированием

Счетная палата РФ (СП) составила рейтинг регионов по планируемым объемам ввода жилья в рамках проектов с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). На шестом месте оказалась Воронежская область, следует из опубликованного отчета.

Совокупный ввод жилья, построенного с помощью ИБК, до 2040 года должен составить 3,8 млн кв. м. В целом по стране самый большой показатель у Краснодарского края (8,7 млн кв. м), самый низкий — у Севастополя (49,2 тыс. кв. м).

Рейтинг был составлен по данным соглашений о реализации инфраструктурных проектов, источником финансирования которых являются бюджетные кредиты.

В феврале стало известно, что в рамках ИБК Воронежской области планируют направить 5,3 млрд руб. Одну половину этих средств могут будет потратить на объекты ЖКХ, другую — на объекты благоустройства.

Как в Черноземье реализуют инвестпроекты с помощью ИБК — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова