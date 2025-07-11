В Кузбассе на 90 дней приостановлена работа двух золотодобывающих компаний

Тисульский районный суд Кузбасса приостановил на 90 суток работу двух золотодобывающих компаний — ООО «Артель старателей "Аргут"» на реке Малый Кундат и ООО «Диабаз» на реке Танинская. Об этом сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что предприятия самовольно заняли территории рек, а также нарушили правила охраны водных объектов. В отношении организаций составлено более 10 дел об административных правонарушениях.

«На момент проверки вода в реках была желтого цвета, мутная, в ней определялись частички песков и глины, а в водоохранной зоне также сформированы отвалы, состоящие из размываемых грунтов»,— говорится в сообщении. Размер ущерба устанавливается.

Александра Стрелкова