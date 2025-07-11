«Шинник» поможет больному онкологией бывшему игроку

Ярославский футбольный клуб «Шинник» решил направить средства от продажи билетов на матч с «Уралом» в Екатеринбурге на лечение своего бывшего защитника Бена Азиза Загре, страдающего от онкологического заболевания. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Загре

Фото: ФК «Шинник» Бен Загре

Фото: ФК «Шинник»

В заявлении «Шинника» отмечается, что у Загре диагностировано тяжелое заболевание, и ему предстоит сложная операция. Защитник присоединился к команде в январе 2024 года и быстро завоевал уважение болельщиков своей самоотверженной игрой. Клуб выразил поддержку Загре, подчеркнув, что вся команда и болельщики с ним.

Напомним, что защитник из Буркина-Фасо выступал за ярославский «Шинник» начиная с весенней части сезона 2023/2024 и провел в рамках первенства страны 40 матчей, в которых забил четыре гола. 3 июня 2025 года клуб объявил об уходе Бена Загре из команды из-за завершившегося контракта. Вскоре после этого стало известно о заболевании спортсмена.

Антон Голицын