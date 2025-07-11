ФК «Шинник» направит средства от продажи билетов больному раком игроку
Ярославский футбольный клуб «Шинник» перечислит больному раком защитнику Бену Азизу Загре средства, вырученные от продажи билетов на матч первого тура Первой лиги против екатеринбургского «Урала». Об этом сообщает пресс-служба команды.
«У Загре выявлено тяжелое онкологическое заболевание, впереди его ждет еще одна непростая операция. Бен Азиз Загре пришел в "Шинник" в январе 2024 года и своей полной самоотдачей на поле, самоотверженной игрой завоевал уважение всех болельщиков команды! Бен, мы с тобой, мы вместе!», — говорится в сообщении клуба.
Бену Азизу Загре 26 лет. Он выступал за «Шинник» с 2024 года. 3 июня он покинул команду в связи с истечением срока контракта. В составе «Шинника» защитник провел 44 матча, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.