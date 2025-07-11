Более 600 петербуржцев пожаловались на сбои мобильной связи из-за атаки БПЛА

Жители юга Петербурга пожаловались на сбои мобильного интернета из-за атаки беспилотников утром 11 июля. В период с 08:00 до 10:00 утра портал Dawndetector зафиксировал более 600 жалоб. Более 65% из них пришлись на оператора TELE2. Следом расположились МТС, «Мегафон» (6%) и «Билайн» (2%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал перебои с мобильной связью, из-за атаки БПЛА в период с 07:40 до 10:00 аэропорт не принимал и не отправлял воздушные суда. По данным официальных представителей Пулково, были задержаны 28 рейсов. С 8:45 прием и выпуск самолетов осуществлялся по временной схеме.

Андрей Маркелов