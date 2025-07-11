Жительницу Нефтекумска подозревают в незаконном обороте особо ценных рыб

В Нефтекумске в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и сбыт особо ценных водных биологических ресурсов). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

По версии следствия, в декабре 2024 года 53-летняя подозреваемая купила несколько особей осетровых рыб, занесенных в Красную книгу России, а после разместила объявление о продаже рыбы в интернете и торговала ей на городском рынке.

Правоохранители собирают доказательственную базу. Расследование продолжается.

Константин Соловьев