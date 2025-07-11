Клуб НХЛ «Ванкувер» подписал контракт с 17-летним российским вратарем

Российский голкипер Алексей Медведев подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Медведев

Фото: пресс-служба «Ванкувер Кэнакс» Алексей Медведев

Фото: пресс-служба «Ванкувер Кэнакс»

Вратарю 17 лет. В июне он был выбран «Ванкувером» во втором раунде драфта НХЛ под общим 47-м номером. В прошлом сезоне Медведев выступал за команду «Лондон Найтс» в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), в которой играют хоккеисты в возрасте от 16 до 20 лет. Он провел 34 матча, в 22 из которых одержал победу. Процент отраженных бросков составил 91,2. Также на его счету три «сухих» матча.

В завершившемся сезоне НХЛ «Ванкувер» занял пятое место в Тихоокеанском дивизионе и не вышел в play-off. В апреле команду покинул главный тренер Рик Токкет. Его сменил Адам Фут — двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион 2002 года в составе сборной Канады.

Таисия Орлова