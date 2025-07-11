Цены на частные дома в Геленджике могут вырасти на 20% после открытия аэропорта

Стоимость частных домов в Геленджике может увеличиться на 15–20% благодаря открытию прямых авиарейсов в этот черноморский курорт. Сейчас средняя цена такого жилья составляет 26,7 млн руб., что на 28% ниже, чем в Сочи (36,9 млн руб.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора аналитического портала «Мир квартир» Павла Луценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, средняя цена квадратного метра в частных домах на черноморском побережье Краснодарского края за год выросла на 6,6%, достигнув 129,9 тыс. руб. Средняя стоимость объекта при этом увеличилась на 4,1% — до 21,3 млн руб.

В Геленджике квадратный метр подорожал на 6,7% (до 164,5 тыс. руб.), а средняя цена лота выросла на 4% (до 26,7 млн руб.). В Сочи рост цен оказался более умеренным: квадратный метр прибавил 5,7% (173,4 тыс. руб.), а стоимость лота увеличилась всего на 0,6% (36,9 млн руб.). Наибольший рост цен зафиксирован в Анапе (+7,9%, до 110,1 тыс. руб. за кв. м) и Новороссийске (+7,8%, до 106,8 тыс. руб.), тогда как в Туапсе динамика оказалась скромнее (+5,1%, до 94,5 тыс. руб.).

За последний год средняя площадь домов, выставленных на продажу, сократилась с 169 до 165 кв. м. Общее количество предложений в регионе уменьшилось на 6%, причем сильнее всего — в Сочи (-12%) и Туапсе (-8%). В то же время в Новороссийске и Анапе объем объявлений, напротив, вырос — на 17% и 2% соответственно.

Эксперт пояснил, что в Сочи цены после прошлогоднего резкого роста достигли пика и вряд ли будут значительно повышаться дальше. В то же время Геленджик, куда теперь можно долететь напрямую, может стать новым центром инвестиционной активности.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что аэропорт Геленджика готов одновременно обслуживать не более трех рейсов. В связи со скорым возобновлением работы аэропорта в городе также готовятся к открытию и первому приему пассажиров нового аэровокзального комплекса.

Инфраструктурные возможности аэропорта значительно расширены после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в 2021 году, увеличившего пропускную способность в два раза. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей аэродромной инфраструктуры.