На Ставрополье убрали 47% посевных площадей

В Ставропольском крае убрали 47% посевных площадей и намолотили 4,3 млн т зерновых. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам господина Владимирова, Арзгирский и Левокумский округа вышли на финишную прямую уборки. В них аграрии обмолотили почти 90% площадей. Лидером по урожайности остается Кочубеевский округ, где с каждого гектара собирают около 71 ц зерна.

«Погода пока благоприятствует аграриям, важно сохранить темп. Впереди еще несколько недель работы», — подытожил губернатор.

Константин Соловьев