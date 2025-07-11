В Красноярске задержаны четверо полицейских отдела по вопросам миграции

По подозрению в превышении должностных полномочий задержаны четверо инспекторов отдела по вопросам миграции красноярской полиции. Об этом рассказали в краевом управлении Следственного комитета России. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ

По версии следствия, в период с 2021-го по 2024 год инспекторы отдела по вопросам миграции за деньги и услуги «сливали» из служебной базы данных информацию об иностранных гражданах. Речь шла об анкетных и паспортных данных иностранцев, сведения об их трудовой деятельности, привлечении к административной ответственности.

Эту информацию «заказчик», житель Красноярска, использовал для организации незаконной миграции.

Илья Николаев