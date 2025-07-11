«Сейчас ситуация на рынке сложилась в пользу туристов»

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушение правил размещения туристов, а также за размещение недостоверной информации о гостиницах и экскурсионных услугах. Закон, в том числе, направлен на борьбу с теневым сегментом в гостиничном бизнесе, особенно в части работы объектов, не включенных в государственный реестр классифицированных средств размещения С 1 марта без нахождения в этом реестре оказание услуг в туризме запрещено. Владелец мини-отеля «Южная Дача» (Геленджик) Олег Козыров пояснил «Ъ-Новороссийск» необходимость принятия нового закона, и каким образом он может повлиять на качество оказываемых услуг.

Олег Козыров

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«Появилась новая классификация гостиниц и отелей, и она отличается от того, что было до недавнего времени. Появились новые объекты, которые теперь тоже должны классифицироваться. Ранее, например, не было такого понятия как глэмпинги. Теперь же и глэмпинги, и санатории, и базы отдыха, и другие средства размещения должны проходить процедуру классификации. Если объекты не соответствуют уровню заявленной звездности, то ответственность за это несут как сами объекты, так и те, кто проводил классификацию — не просто организация, а конкретный специалист.

Официально появилось такое понятие как гостевые дома (с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года в ряде регионов России и на территории Сириуса будет проведен эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов). До недавнего времени с ними складывалась интересная ситуация. По факту они существовали и ранее, но в законодательстве этот термин отсутствовал. Сейчас законодательство привели в соответствие с реалиями на земле.

Гостевые дома должны будут войти в соответствующий реестр. Если объект не соответствует требованиям или оказывает гостиничные услуги, а в реестре не состоит, то его деятельность может быть приостановлена до приведения в соответствие. За оказание гостиничных услуг с нарушением требований возможен штраф в размере от 30 до 40 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 до 170 тыс. — для юридических. При повторном нарушении штрафные санкции увеличиваются до 40-60 тыс. и 200-300 тыс. руб. соответственно.

На мой взгляд, новый закон может помочь оградить туристов от оказания некачественных услуг и позволит гостю быть уверенным в соответствии заявленных услуг и фактического уровня сервиса. После жалобы туриста гостиница не просто получит плохое реноме, но и проверку контролирующих организаций. Впрочем, предприниматели, ведущие гостиничный бизнес, и до выхода закона были заинтересованы в том, чтобы жалоб к ним предъявлялось как можно меньше.

Конкуренция на этом рынке сегодня высока, и отельеры стараются без всяких штрафов повышать качество оказываемых услуг. А вот на цены в отелях введение административной ответственности за нарушение правил размещения туристов не повлияет никак. Цены диктует рынок. И сейчас ситуация на рынке сложилась в пользу туристов».