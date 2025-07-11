В мае объем выдачи ипотеки в Томской области снизился вдвое год к году

В мае в Томской области был выдан 431 ипотечный кредит, что на 54% меньше, чем за тот же период годом ранее. Объем выданных займов составил 1,86 млрд руб. (-48%), сообщил Союз строителей региона.

На приобретение жилья в новостройках банки выдали 131 кредит (-57%) на общую сумму 762 млн руб. (-52%), на покупку квартир на вторичном рынке — 300 займов (-57%) общим объемом 1,1 млрд руб. (-46%).

В период с января по май в Томской области была выдана 1691 ипотека (-54% к пяти месяцам 2024-го). Суммарный объем кредитов составил 7,03 млрд руб. (-47%). Средняя сумма ипотечного кредита за год выросла на 12%, до 4,3 млн руб. Средний срок займа составил 25,9 года.

Михаил Кичанов