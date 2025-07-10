Госдеп: невозможно решить конфликт на Украине без коммуникации с Россией

Без коммуникации с Россией невозможно достичь мирного решения в конфликте на Украине, заявила в четверг официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Многие в прошлой администрации считали, что с (президентом России Владимиром) Путиным вообще не стоит разговаривать. С ним не разговаривали три года. Так невозможно достичь какого-либо взаимопонимания, соглашения или попытаться остановить кровопролитие и страдания»,— сказала она журналистам, отвечая на вопрос о встрече госсекретаря США Марко Рубио и МИД РФ Сергея Лаврова в столице Малайзии.

10 июля на полях АСЕАН в Куала-Лумпуре прошли переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио. Они обсудили урегулирование российско-украинского конфликта, обстановку вокруг Ирана и Сирии и нормализацию двусторонних дипломатических миссий.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Не было бы встречи, да АСЕАН помогла».