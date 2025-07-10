Франция и Британия подписали соглашение о ядерном сдерживании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали указ, согласно которому средства ядерного сдерживания обеих стран независимы, но могут координироваться между собой. Об этом сообщил господин Стармер на совместной пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

«Сегодня утром мы подписали декларацию, впервые подтвердившую, что мы координируем наши независимые силы ядерного сдерживания»,— сказал британский премьер. Трансляция велась на Youtube-канале Reuters. Согласно документу, при возникновении чрезвычайной угрозы для Евросоюза Лондон и Париж применят ядерное оружие сообща.

Накануне правительство Великобритании на официальном сайте анонсировало грядущее подписание соглашения. В пресс-релизе указано, что сотрудничество между двумя странами в области ядерных исследований будет углубляться, что позволит им совместно поддерживать международный режим нераспространения.

Подробности — в материале «Ъ» «Лондон и Париж сколотили ударный тандем».