Сироткина музыка, барная игра и казачий фестиваль

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут посетить детективную барную игру, побывать на концерте группы «Сироткин» или принять участие в фестивале «Царские казачьи гуляния на Петров день». А еще можно пойти на экскурсию по старым кварталам, сходить на кинопремьеры и в театры, послушать хиты в современной инструментальной обработке. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

11 июля в 19:30 в пространстве Roof Live состоится концерт группы «Сироткин». Она работает в жанре инди-рок, инди-поп и поп-рок. Иногда музыку группы называют «сироткин-поп». Это стало новым музыкальным направлением, которое объединяет инди-исполнителей на большой сцене. На концертах царит теплая атмосфера, благодаря лиричным и меланхоличным песням.

Стоимость билетов — от 3100 руб. (16+)

12 июля в 18:00 в ДК «Ростсельмаш» выступит «Оркестр CAGMO». Благодаря инструментальным аранжировкам известные треки зазвучат по-новому. По мнению организаторов, звучание в одном оркестре фортепиано, струнных, флейты и ударной установки придает музыке объем и усиливает эмоциональное восприятие хитов.

Стоимость билетов — от 2800 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

11 июля в 18:30 в театре драмы им. Максима Горького — комедия «Заходите, раз пришли». Это спектакль по рассказам Василия Шукшина, в которых есть колорит, тонкий народный юмор, искренность, доброта и житейская мудрость.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

12 июля в 18:30 на сцене академического театра драмы им. Максима Горького — спектакль «Женитьба». Это одна из последних работ режиссера Сергея Арцибашева. В основе постановки — пьеса Николая Гоголя о попытке жениться надворного советника Подколесина и купеческой дочери Агафьи Тихоновны. Зрителей ждут яркое актерское исполнение и глубокое раскрытие темы стремления к счастью и любви.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

12 июля в 19:00 в театре «Человек в кубе» — постановка «За закрытыми дверями». Журналист Гарсен, интеллектуалка Инэс и красотка Эстель оказываются в гостиничном номере. Случайность или судьба?

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы фантастической комедии «Плагиатор». Егору 30 лет, его работа — подпевать гостям в караоке, но он мечтает исполнять свои песни и построить счастливую жизнь. В собственном шкафу Егор находит портал в 1991 год. Попав в прошлое, он начинает исполнять суперхиты разных лет, выдавая их за свои.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

Еще одна премьера — мультфильм-фэнтези «Повелительница города сказок». Юная мечтательница Далия попадает в волшебный мир через портал в книге и становится главной героиней романа. Для того, чтобы вернуться домой, ей предстоит отправиться в путешествие.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Для любителей романтики — мелодрама «Материалистка». Брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, она сама остается убежденной холостячкой. Но все меняется, когда на пути героини появляется миллионер Рэнди.

Стоимость билетов — от 350 руб. (0+).

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Чем еще можно заняться

11,12 и 13 июля в 18:30 состоится пешеходная экскурсия «Тайны и призраки Ростова». Это мистический рассказ о таинственных событиях, необьяснимых загадках, призраках и привидениях, странных местах и суевериях южного мегаполиса. Место встречи: ул. Большая Садовая, 55

Стоимость билета — 1750 руб. (16+)

12 июля в 13:00 в конном клубе «Сармат» начнутся «Царские казачьи гуляния на Петров день». В программе — посвящение в казаки/казачки, песни и пляски, перетягивание каната, рыбалка с бамбуковыми удочками, бой подушками на бревне, старинная забава «Кольцеброс» и викторина «Эрудит».

Стоимость — от 2500 руб. (0+)

13 июля в 17:00 в Harat’s pub — барная детективная игра. Организаторы заверяют, что это не квиз, а настоящее расследование: участникам покажут видео с места преступления, личные дела фигурантов, допросы, улики, следы. Во время игры надо будет изучить материалы и обстановку, сделать выводы. А под занавес «детективам» покажут видео «о том, как все было на самом деле».

Стоимость участия — 600 руб. (16+)

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