В Ярославской области ожидается сильная жара

В Ярославской области с 11 по 12 июля ожидается температура воздуха +33..+35 градусов. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды»,— напомнили в министерстве.

Согласно прогнозу Ярославского гидрометцентра, в Ярославле 11 июля ожидается +33 градуса, в субботу — +32 градуса, в воскресенье — +31 градус. При этом в субботу ожидаются осадки, а в последний день недели будет облачно.

Алла Чижова