В работе СБП произошел сбой

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал всплеск жалоб и обращений из-за сбоя в работе Системы быстрых платежей (СБП). В Роскомнадзоре «Ъ» сообщили, что проблемы с обработкой платежных операций в СБП начались в 15:30.

По данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб на работу сервиса поступило в 16:30. Большинство из пользователей жаловались на сбой в работе приложения и проблемы с переводами в другие банки. По данным «Ъ» из дежурной службы ЦМУ ССОП, DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт нет.

Крупный сбой в работе СБП зафиксировали 26 марта. Россияне жаловались на неполадки в работе сервиса, а также сообщали о сбоях «Ростелекома», МТС и «МегаФона».