Рябков: 500-процентные пошлины США потребуют анализа

Пошлины США в 500% на импорт из стран, торгующих с Россией, не окажут существенного влияния на положение дел. Однако введение тарифов все же потребует дополнительного анализа, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы же считаем, что в условиях, когда в отношении России принято более 30 тысяч ограничительных мер, гипотетическое появление некоего нового элемента <...>, конечно, потребует дополнительного анализа и осмысления, но кардинально картину не поменяет»,— сказал господин Рябков журналистам (цитата по ТАСС). Он отметил, что в России умеют работать в подобных условиях. «Мы будем дальше двигаться своим независимым, суверенным и поступательным путем»,— подчеркнул замглавы МИДа.

В апреле двухпартийная группа сенаторов, которую возглавляют республиканцы Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, предложила вторичные санкции против стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие товары. По данным издания Politico, президент США Дональд Трамп согласился поддержать этот законопроект, но в обмен запросил расширение собственных полномочий по заморозке пошлин. После доработки документа предполагается, что господин Трамп сможет дважды приостановить действие 500-процентных тарифов на 180 суток.

Подробнее об охлаждении президента США к России — в материале «Окно невозможности».