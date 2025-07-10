Наемника ВСУ из Великобритании заочно приговорили к 14 годам

Российский суд заочно приговорил гражданина Великобритании Брауна Каллана Фредерика, участвовавшего в боевых действиях против России на стороне Украины. Его признали виновным в наемничестве, сообщили в Следственном комитете России. Фигуранта приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Британец заключил контракт и вступил в мотопехотную бригаду ВСУ не позднее сентября 2023 года. В ее составе он участвовал в боях против ВС РФ, силовых структур ДНР и ЛНР. Наемника заочно арестовали, он объявлен в международный розыск.

В июне прокуратура потребовала приговорить к 30 годам колонии датскую наемницу, военного фельдшера Аннабель Йоргенсен. По версии следствия, девушка участвовала в нападении на Курскую область, однако в ноябре 2024 года досрочно расторгла контракт и вернулась на родину. 8 июля ТАСС сообщило, что на стороне ВСУ воюют южнокорейские наемники.

Никита Черненко