Прокуратура потребовала приговорить наемницу из Дании к 30 годам колонии

К 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в 2,5 млн рублей потребовал приговорить прокурор 28-летнюю жительницу Дании Аннабель Йоргенсен, воевавшую в качестве наемницы на стороне Украины. Как стало известно «Ъ», выступая в ходе прений во 2-м Западном окружном военном суде, он заявил, что считает доказанной вину подсудимой во всех инкриминируемых ей преступлениях.

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Фото: @a.k.krist Аннабель Йоргенсен

Фото: @a.k.krist

Аннабель Йоргенсен вменяется незаконное пересечение госграницы, участие наемника в вооруженном конфликте, террористический акт, а также незаконный оборот оружия и контрабанда взрывных устройств, боеприпасов и вооружения (ч.3 ст. 322, ч.3 ст. 359, ч.2 ст. 205, ч.4 ст. 222 и ч.3 ст. 226.1 УК РФ).

По данным следствия, подсудимая, являющаяся военным фельдшером, принимала участие во вторжении в Курскую область прошлой осенью. На стороне ВСУ она успела прослужить семь месяцев – мая по ноября 2024 года, расторгнув досрочно контракт и вернувшись на родину. В России ее судят заочно.

Адвокат фигурантки Игорь Дюкин из адвокатской конторы «Барристер» считает, что дело Йоргенсен расследовалось с нарушениями. Корреспонденту «Ъ» он заявил, что будет просить вернуть дело прокурору или оправдать подзащитную.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вину наемницы подтвердили свидетели и соцсети».

Мария Локотецкая