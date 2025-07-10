В Новороссийске найденный в море опасный предмет объект оказался буем

Спасатели установили происхождение объекта, найденного в море у пляжа Алексино в Новороссийске. Это оказался сигнальный буй, сообщает пресс-служба управления курортов и туризма города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФТ Сириус Фото: пресс-служба ФТ Сириус

После обследования предмета в воде выяснилось, что он не представляет угрозы для туристов. Пляж снова доступен для отдыхающих.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что отдыхающих на территории пляжа «Алексино» в Новороссийске эвакуировали из-за найденного специалистами «металлического предмета в воде».

Алина Зорина