Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID

Государственная дума отклонила законопроект об отмене системы идентификации болельщиков при помощи персональных карт Fan ID. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В настоящее время система распространяется лишь на чемпионат России по футболу и Суперфинал Кубка России по футболу.

В пояснительной записке к проекту федерального закона, внесенного четырьмя депутатами от фракции КПРФ, отмечалось, что необходимость «столь радикального законопроекта» «представляется нецелесообразной», «поскольку за прошедшие 7 лет не было отмечено ни одной многочисленной драки на трибунах, после которой невозможно было бы определить и задержать на месте виновных лиц с целью назначения им судом последующего административного наказания». Помимо этого, авторы инициативы указывали на «большой размер расходов на его реализацию (773,6 млн. рублей из федерального бюджета) на фоне потребности в дополнительном ассигновании денежных средств на более актуальные спортивные нужды, такие как развитие массового спорта».

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в декабре заявил «Матч ТВ», что «сейчас не лучшее время для отмены Fan ID». Он объяснил это тем, что законодатели «должны думать о болельщиках и спортсменах на стадионах», подчеркнув, что в «беспокойные» времена «надо с пониманием отнестись к этой мере». Тогда профильный комитет рекомендовал Думе отклонить законопроект.

О влиянии Fan ID на посещаемость футбольных стадионов — в материале «Ъ» «Весна фаном красна».

Роман Левищев