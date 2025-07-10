Пролет украинских беспилотников над Казахстаном остается в поле зрения МИД РФ

Россия остается в диалоге с Казахстаном по вопросу о пересечении украинскими БПЛА казахстанского воздушного пространства. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Тематика в поле зрения, мы находимся в диалоге с казахстанскими структурами, движется это дело»,— сказал господин Рябков на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

19 и 20 июня территорию Казахстана пересекло несколько десятков беспилотников ВСУ. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает эти действия украинской армии, и призвала к укреплению мер коллективной безопасности ОДКБ.

30 июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждал тему украинских БПЛА на встрече с казахстанским коллегой. Тогда глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу заверил господина Лаврова, что Астана находится в контактах с Киевом и уже принимает необходимы меры для прекращения пролетов беспилотников.