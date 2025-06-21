МИД РФ решительно осуждает полет украинских БПЛА над Казахстаном

19 и 20 июня над территорией Казахстана был зафиксирован полет нескольких десятков беспилотников ВСУ. Россия решительно осуждает действия украинской армии. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки»,— говорится в заявлении.

Госпожа Захарова указала на необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ. В дипломатическом ведомстве предполагают, что полеты над Казахстаном были совершены с целью дальнейших ударов по России.