Для реконструкции М-4 «Дон» изменится схема въезда в город Шахты

На трассе М-4 «Дон» с завтрашнего дня, 11 июля, начинается реконструкция участка между 933 и 1024 км. Для проведения работ изменится схема въезда и выезда из города Шахты, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для въезда в Шахты с северного направления водители могут развернуться на 997 км и свернуть направо за Аютинским постом ДПС или использовать транспортную развязку на 1000 км с поворотом на улицу Дачную. Автомобилисты, направляющимся в город с юга, могут съехать с трассы на улицу Дачную или за Аютинским постом ДПС.

Для выезда на М-4 «Дон» в северном направлении можно воспользоваться поворотом с улицы Дачной или участком в районе Аютинского поста ДПС. Выезд из Шахт на юг осуществляется через поворот на М-4 с улицы Дачной с разворотом на 997 километре.

Водителям, планирующим поездку в поселки Аютинский и Таловый, рекомендуется выезжать на М-4 «Дон» в районе Аютинского поста ДПС с разворотом на 987 километре.

Константин Соловьев