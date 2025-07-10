Собянин сообщил о трех сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Силы ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в 15,44 сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В 16:08 он сообщил об уничтожении другого дрона ВСУ на подлете к Москве, а в 16:16 — о третьем.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал господин Собянин в своем Telegram-канале.

Как сообщало Минобороны РФ, этой ночью силы ПВО сбили 14 беспилотников над четырьмя регионами. В ночь на 9 июля было уничтожено 86 украинских дронов. Четыре беспилотника ВСУ были сбиты в Подмосковье, два из них — на подлете к Москве.