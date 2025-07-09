Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских БПЛА над регионами России

Средства ПВО сбили 86 беспилотников ВСУ над девятью российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны были перехвачены в ночь на 9 июля. Больше всего — 23 БПЛА — над территорией Курской области. Также беспилотники были уничтожены над следующими регионами:

  • 16 БПЛА — над Брянской областью;
  • 15 БПЛА — над Тульской областью;
  • 12 БПЛА — над Белгородской областью;
  • 12 БПЛА — над Орловской областью;
  • 4 БПЛА — над Московской областью, в том числе два на подлете к Москве;
  • 2 БПЛА — над Смоленской областью;
  • 1 БПЛА — над Воронежской областью;
  • 1 БПЛА — над Рязанской областью.

В Курской области в результате атаки пострадали два человека, также повреждено здание центральной районной больницы в Рыльске.

Новости компаний Все