В центре Екатеринбурге на 10 дней закроют движение для семи трамваев

Из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Радищева и Московской в Екатеринбурге с 12 по 22 июля будет закрыто для семи трамваев, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Движение будет частично закрыто на улицах 8 Марта, Радищева и Московская, ограничения коснутся трамваев №1, 3, 10, 12, 15, 17, 21. В период ремонтных работ они будут ездить по следующим маршрутам:

№1: от станции Академика Парина — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Волгоградская — Белореченская — Московская — Ленина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Титова — Вторчермет;

№3: от станции ЦПКиО — Луначарского — Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — ВИЗ — Викулова — Белореченская — Московская — Ленина — Луначарского — ЦПКиО;

№10: от станции ЦПКиО — Луначарского — Ленина — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Техническая — 7 Ключей;

№12: от станции Волгоградская — Белореченская — Московская — Челюскинцев — Уральская — Гагарина — 40 лет ВЛКСМ;

№15: от станции 40 лет ВЛКСМ — Гагарина — Ленина — Луначарского —Куйбышева — 8 Марта — Вторчермет;

№17: от станции Керамическая — Титова — 8 Марта — Куйбышева —Луначарского — Ленина — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Кушвинская;

№21: от станции ЦПКиО — Луначарского — Ленина — Московская —Белореченская — Викулова — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев —Луначарского — ЦПКиО.

Работы по ремонту трамвайных путей продолжатся в августе.

Напомним, в связи с проведением крестного хода в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля будет ограничено движение транспорта. С 00:10 16 июля до 04:00 17 июля улица Царская будет закрыта для движения и парковки, также ночью могут перекрыть улицы в центральной и западной части города.

Ирина Пичурина