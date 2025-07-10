В центре Екатеринбурге на 10 дней закроют движение для семи трамваев
Из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Радищева и Московской в Екатеринбурге с 12 по 22 июля будет закрыто для семи трамваев, сообщили в администрации города.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Движение будет частично закрыто на улицах 8 Марта, Радищева и Московская, ограничения коснутся трамваев №1, 3, 10, 12, 15, 17, 21. В период ремонтных работ они будут ездить по следующим маршрутам:
- №1: от станции Академика Парина — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Волгоградская — Белореченская — Московская — Ленина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Титова — Вторчермет;
- №3: от станции ЦПКиО — Луначарского — Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — ВИЗ — Викулова — Белореченская — Московская — Ленина — Луначарского — ЦПКиО;
- №10: от станции ЦПКиО — Луначарского — Ленина — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Техническая — 7 Ключей;
- №12: от станции Волгоградская — Белореченская — Московская — Челюскинцев — Уральская — Гагарина — 40 лет ВЛКСМ;
- №15: от станции 40 лет ВЛКСМ — Гагарина — Ленина — Луначарского —Куйбышева — 8 Марта — Вторчермет;
- №17: от станции Керамическая — Титова — 8 Марта — Куйбышева —Луначарского — Ленина — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Кушвинская;
- №21: от станции ЦПКиО — Луначарского — Ленина — Московская —Белореченская — Викулова — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев —Луначарского — ЦПКиО.
Работы по ремонту трамвайных путей продолжатся в августе.
Напомним, в связи с проведением крестного хода в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля будет ограничено движение транспорта. С 00:10 16 июля до 04:00 17 июля улица Царская будет закрыта для движения и парковки, также ночью могут перекрыть улицы в центральной и западной части города.