В Ярославской области выросли штрафы за парковку на газонах и борщевик

Депутаты Ярославской областной думы поддержали увеличение штрафов за административные правонарушения для юридических лиц. Решение было принято на внеочередном заседании 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

Изменения в закон внесены с учетом практики его применения. Как пояснил начальник административно-технического и государственного жилищного надзора области Олег Кузнецов, действующие в настоящее время санкции за нарушения не достигают своей цели.

«Установленные санкции, к сожалению, не стимулируют к устранению выявленных нарушений, а также не соответствуют предупреждению совершения нарушений вновь»,— сказал господин Кузнецов.

Он рассказал, что юрлица часто выбирают вариант с оплатой штрафов, чем проведение необходимых работ, так как это дешевле. Так, за непроведение мероприятий по уничтожению борщевика на юрлиц накладывается штраф в размере 100-130 тыс. руб., а фактическая стоимость обработки 10 гектар составит около 180 тыс. руб. Теперь этот штраф вырастет до 300-400 тыс. руб.

Штрафы за складирование отходов в неположенном месте вырастут до 150-250 тыс. руб., за парковку на газонах — до 60 тыс. руб., за ненадлежащее содержание фасадов — до 160-200 тыс. руб., за граффити — до 100-150 тыс. руб.

Алла Чижова