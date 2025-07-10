Правительство Нижегородской области купит две иномарки за 7,2 млн рублей
На портале госзакупок опубликованы итоги торгов на поставку двух автомобилей за 7,2 млн руб. для автобазы управделами правительства Нижегородской области. Судя по документам лота, контракт будет подписан по стартовой цене с единственным претендентом. Официально поставщик пока не объявлен.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Минпромторг РФ разрешил купить для нижегородской автобазы китайские кроссоверы Haval Dargo за 3,7 млн руб. каждый, следует из документов закупки. Цвет машин должен быть черным, как и салонов из искусственной кожи, автомобили должны комплектоваться бензиновыми двигателями и роботизированной коробкой передач, климат-контролем и вспомогательными системами для водителя.
Как писал «Ъ-Приволжье», в июне аукцион на закупку в лизинг автомобиля Haval Н7 или эквивалента за 4,2 млн руб. объявило АО «Спецзастройщик Нижегородской области “Дирекция по строительству”». А в феврале машину за 4 млн руб. приобрело АО «Хохломская роспись».