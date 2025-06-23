Нижегородская «Дирекция по строительству» потратит 4,3 млн рублей на Haval Н7

АО «Спецзастройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству"» 23 июня объявило электронный аукцион на покупку в лизинг автомобиля Haval Н7 или эквивалента. Начальная стоимость контракта составляет 4,26 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Автомобиль должен быть не ранее 2024 года, цвета дымчатый жемчуг (серый металлик). Он также должен иметь полный привод и двухзонный климат-контроль

Итоги закупки подведут 11 июля. Срок лизинга составит 12 месяцев. Источник финансирования закупки — собственные средства предприятия.

Галина Шамберина