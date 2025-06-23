Нижегородская «Дирекция по строительству» потратит 4,3 млн рублей на Haval Н7
АО «Спецзастройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству"» 23 июня объявило электронный аукцион на покупку в лизинг автомобиля Haval Н7 или эквивалента. Начальная стоимость контракта составляет 4,26 млн руб., указано на сайте госзакупок.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Автомобиль должен быть не ранее 2024 года, цвета дымчатый жемчуг (серый металлик). Он также должен иметь полный привод и двухзонный климат-контроль
Итоги закупки подведут 11 июля. Срок лизинга составит 12 месяцев. Источник финансирования закупки — собственные средства предприятия.