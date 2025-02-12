«Хохломская роспись» приобрела легковой автомобиль за 4,2 млн рублей

Ордена «Знак почета» АО «Хохломская роспись» в феврале 2025 года приобрело легковой автомобиль стоимостью более 4 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фабрика «Хохломская роспись»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ фабрика «Хохломская роспись»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Закупку провели в рамках ФЗ №223, документация по ней на сайте торгов не публикуется.

Известно, что автомобиль приобрели у единственного поставщика по цене 4,24 млн руб. Также указано, что товар новый и произведен в России.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2023 года акции АО «Хохломская роспись» перешли Нижегородской области от бывшей супруги экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина Элады Нагорной. Правительство региона пообещало предприятию господдержку и создание на его базе ресурсного центра для подготовки кадров НХП.

По итогам 2023 года фабрика получила 3 млн руб. убытка

Галина Шамберина