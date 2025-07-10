В Ярославле выросла нормативная стоимость квадратного метра жилья

В Ярославле норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в третьем квартале 2025 года установлен в размере 87235 руб., что больше, чем в предыдущем квартале. Приказ об этом издал директор департамента социально-экономического развития города. Приказ вступает в силу с 18 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во втором квартале 2025 года норматив стоимости составлял 87020 руб. Напомним, что показатель используется для расчета размера социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные выплаты предоставляются за счет средств федерального, областного и городского бюджетов на приобретение или строительство жилых помещений.

Антон Голицын