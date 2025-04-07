В Ярославле увеличили нормативную стоимость квадратного метра жилья

В Ярославле норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения во втором квартале 2025 года установлен в размере 87020 руб., что больше, чем в предыдущем квартале. Приказ об этом издал директор департамента социально-экономического развития города. Приказ вступает в силу с 12 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В первом квартале 2025 года норматив стоимости составлял 86032 руб. При этом в четвертом квартале 2024 года он составлял 95 219 руб.

Напомним, что показатель используется для расчета размера социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные выплаты предоставляются за счет средств федерального, областного и городского бюджетов на приобретение или строительство жилых помещений. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что на конец 2024 года средняя цена жилых помещений на первичном рынке составляла 107825 руб. за 1 кв. м, на вторичном — 85452 руб. за 1 кв. м.

Алла Чижова