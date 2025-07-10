Каждый четвертый заем в Краснодарском крае стал погашаться досрочно

Онлайн сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал структуру займов по микрофинансовому сектору в Краснодарском крае в разрезе доли ссуд с частичным или полным досрочным погашением.

Фото: ru.freepik.com

В первом полугодии 2022 года в общем объеме займов в среднем досрочно погашались только 5,8%. В аналогичном периоде 2023 года показатель вырос до 9,1%, в 2024 и 2025 годах — до 15,2% и 25,3% соответственно. Таким образом, по итогам первого полугодия 2025 года каждый четвертый заем погашался досрочно, а показатель достиг максимума за четыре года.

Рост досрочных платежей связан с введением в начале 2023 года и последовательно усиливавшимся в дальнейшем макропруденциальным регулированием. Оно предполагает количественные ограничения на выдачу займов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Это привело увеличению в портфелях кредиторов количества платежеспособных заемщиков банковского качества с более низким относительно классических пользователей МФО уровнем закредитованности. У этих клиентов больше возможностей закрывать займы досрочно. Граждане с высокой долговой нагрузкой с большей вероятностью потратят свободные средства на текущие потребности.

Артем Быков, генеральный директор Moneyman: «Сказалось и изменение в финансовом поведении граждан. После крупных экономических шоков люди стараются более рационально распоряжаться финансами, включая заемные. Многие намеренно берут их на максимальный срок и затем при возможности отдают с опережением графика. В случае форс-мажора это позволяет подстраховаться за счет уменьшения платежей по займу и уровня долговой нагрузки».