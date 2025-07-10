Курды символически простятся с оружием

Рабочая партия Курдистана (РПК), объявившая 12 мая о самороспуске, официально приступает к процессу разоружения. Церемония сдачи оружия пройдет 11 июля в городе Сулеймания на северо-востоке Ирака, в горах которого дислоцировались основные силы РПК. Сообщается, что некоторая часть вооружений будет публично уничтожена. Это одно из требований Анкары, добившейся самороспуска курдской группировки, которая с 1980-х годов ведет партизанскую борьбу против Турции. Впрочем, церемония в Сулеймании — это лишь символическая акция, знаменующая начало мирного процесса, в ходе которого предстоит решить еще немало проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ceerwan Aziz / AP Фото: Ceerwan Aziz / AP

Церемонию разоружения РПК примет у себя Сулеймания — город, который многократно подвергался турецким бомбардировкам в рамках операций против курдских партизанских отрядов. Демонстративный отказ от оружия последовал вслед за заявлением РПК от 12 мая. Тогда организация официально объявила о самороспуске, объяснив это тем, что ее многолетняя борьба смогла остановить турецкую «политику отрицания и уничтожения» курдского народа, а также вывела проблемы этой этнической группы, проживающей в ряде стран Ближнего Востока, «на уровень демократических решений».

Инициативу прекратить многолетний конфликт с Турцией верхушка РПК выдвинула после публичного призыва отца-основателя и идеолога группировки Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненный срок в турецкой тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. 27 февраля его письмо с обращением к соратникам зачитали депутаты Партии народного равенства и демократии (DEM), представляющей курдов в парламенте Турции. А в среду, 9 июля, появилось видеообращение господина Оджалана, которое стало его первой публичной видеозаписью с момента ареста в 1999 году. Ролик был записан еще в июне.

«Этап вооруженной борьбы завершен,— заявил основатель РПК, сидя вместе с шестью другими заключенными, членами партии.— Это не потеря, а историческое приобретение». Фактически во время видеообращения господин Оджалан повторил то, о чем говорил в своем февральском послании: РПК и Турции необходимо перейти от фазы вооруженной борьбы к фазе решения проблем мирным, демократическим путем.

Обращение господина Оджалана появилось на следующий день после того, как директор турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын нанес визит в Багдад, чтобы обсудить детали церемонии разоружения РПК.

Выступая в среду, 9 июля, на заседании своей Партии справедливости и развития, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заметил, что усилия и потери республики в борьбе с терроризмом были не напрасны: «Мы избавляем Турцию от полувекового зла, полностью сбрасывая и разрывая кровавые оковы, которые были надеты на ноги нашей страны. Все изменится после того, как рухнет стена терроризма».

Оплотом РПК традиционно считались горы на северо-востоке Ирака. Однако, как заявил “Ъ” источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции, организовывать церемонию в труднодоступном горном месте было бы тяжело. Поэтому для ее проведения была выбрана Сулеймания. «В Сулеймании РПК создала новый центр влияния, здесь были сформированы структуры, фактически дублирующие номинальную штаб-квартиру организации,— пояснил собеседник “Ъ”.— В этом смысле выбор локации логичен. Это позволяет Турции демонстрировать, что она может добиться своего, организовав процесс разоружения в районе Курдистана, где сильно влияние не только РПК, но и Ирана».

Как утверждает источник американского издания Al-Monitor в РПК, в ходе церемонии члены группировки даже попытаются физически уничтожить некоторые единицы оружия.

По его словам, этого хотела бы Турция, которая намерена «устроить впечатляющее зрелище для своей аудитории».

Ожидалось, что СМИ будут вести прямую трансляцию с мероприятия, однако, по одной из версий, оно может пройти в закрытом режиме. По крайней мере, верхушка РПК тщательно скрывает конкретное место проведения церемонии, обещая доставить туда всех участников на собственных автобусах.

«Это не сложение оружия и не разоружение,— заявил изданию "Аль-Араби аль-Джадид" Загрос Хива, представитель Союза общин Курдистана (зонтичная организация, с которой была связана РПК).— Это символизирует нашу серьезность, решимость и искренность в отказе от стратегии вооруженной борьбы и принятии демократической политики». По его словам, на мероприятии боевики РПК просто уничтожат часть оружия и «вернутся на свои базы, готовясь к демократической интеграции». Все остальное будет зависеть от политической воли Турции и ее готовности пойти на «законодательные и конституционные изменения», подчеркнул господин Хива.

Нил Кербелов