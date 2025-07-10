Свои люди в парламенте

Омский суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении почти 2 млн руб. из фонда заработной платы местного заксобрания. Обвиняемыми по нему проходят Дарья Бикмаева, в прошлом депутат регионального парламента, ее помощник Евгений Толстопятов, который был фиктивно оформлен на эту должность, а также действующий депутат горсовета Омска Инна Гомолко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Омске начал рассматривать дело о фиктивном трудоустройстве на позицию помощника депутата заксобрания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Суд в Омске начал рассматривать дело о фиктивном трудоустройстве на позицию помощника депутата заксобрания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Начался судебный процесс по делу о махинациях со средствами фонда заработной платы законодательного собрания Омской области. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.

В декабре 2023 года медработник Дарья Бикмаева, представлявшая в омском парламенте партию «Коммунисты России», по собственному желанию сложила с себя депутатские полномочия. Незадолго до этого правоохранители возбудили уголовное дело по факту фиктивного трудоустройства ее помощника. Согласно версии следствия, в 2021 году парламентарий фиктивно оформила своим помощником жителя областного центра Евгения Толстопятова. Никаких обязанностей он не выполнял, однако бухгалтерия заксобрания ежемесячно перечисляла на его зарплатную карту жалование в размере около 58 тыс. руб., а также премиальные. С октября 2021-го по декабрь 2023 года на его карту было зачислено в общей сложности 1 млн 870 тыс. 339 руб.

Дарье Бикмаевой и Евгению Толстопятову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция по ней — десять лет лишения свободы). Третьим фигурантом расследования стала депутат горсовета Омска из фракции «Единая Россия» Инна Гомолко, которую следствие считает организатором и идейным вдохновителем криминальной схемы. Своему школьному приятелю Евгению Толстопятову, которому был необходим трудовой стаж, она помогла устроиться помощником к депутату Дарье Бикмаевой, с матерью которой была дружна. В распоряжении Инны Гомолко, установили правоохранители, находилась зарплатная карта фиктивного помощника парламентария. На время следствия всех троих отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщила «Ъ-Сибирь» старший следователь по особо важным делам Вера Лекавичус, для возмещения ущерба потерпевшей стороне — заксобранию Омской области — был наложен обеспечительный арест на имущество обвиняемых на общую сумму 7,6 млн руб. В частности, были арестованы квартира в центре Омска площадью 45 кв. м, автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV-4 2010-го и 2015 годов выпуска соответственно. По данным следствия, бывший парламентарий Дарья Бикмаева и ее помощник Евгений Толстопятов признали вину, депутат горсовета Инна Гомолко отрицает претензии силовиков в свой адрес.

Константин Воронов